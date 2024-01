Z taką ofertą SkyShowtime wyrasta na moją ulubioną platformę

Kiedy SkyShowtime wchodziło do Polski, mogliśmy otwierać szampana, bo oto zyskaliśmy łatwy i legalny dostęp do "Yellowstone". Wraz z ukochanym serialem Amerykanów pojawiło się też kilka innych wyczekiwanych tytułów z "Halo" i "Tulsa King" na czele. Platforma jest już z nami od roku i jej biblioteka cały czas sukcesywnie się powiększa. Dzięki temu oczywiście z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych tytułów sygnowanych nazwiskiem Taylora Sheridana, czy hitów kinowych, które jeszcze niedawno gościły na wielkim ekranie, jak "Super Mario Bros.". Jasne stało się jednak też, że to nie w nowościach tkwi największa siła serwisu.



SkyShowtime jest domem tytułów wielu różnych marek, a w tym Universalu i Paramountu. Co to dokładnie oznacza? Bibliotekę filmów, które dzieciaki lat 90. zajeżdżały na VHS-ach i seriali, przez które nie dało się odgonić ich od telewizora. To właśnie dzięki tym nostalgicznym produkcjom, usługa wyróżnia się na tle innych serwisów streamingowych.



