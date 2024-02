Wiele typowych dla animacji w reżyserii Mike’a Mitchella cech można odpuścić. Może być nieco mniej groźnych starć z wrogami, a nieco więcej stresogennego szkolenia nowicjusza, tak jak to miało miejsce w pierwszej części. Czegoś jednak zabraknąć nie może, a mianowicie humoru. Jest to nieodzowny element „Kung Fu Pandy”, bez którego produkcja nie byłaby już tym, czym była do tej pory. Tym razem twórcy również nie zawiedli. Widząc to, jak wielkie poruszenie wywołuje na świecie premiera „Diuny: Części drugiej”, postanowili napić się ze źródełka zainteresowania i zaproponować małą alternatywę. W najnowszym zwiastunie „Kung Fu Pandy 4” śmieją się z „Diuny”, inspirując się najbardziej charakterystycznymi dla niej scenami. Patos został przełamany, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to „Kung Fu Panda 4” trafi do kin już 8 marca 2024.