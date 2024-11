„Venom: Ostatni taniec” wciąż jest wyświetlany w wielu kinach. Miało to być ostateczne pożegnanie Hardy’ego z solowymi filmami o Eddiem Brocku i jego kosmicznym pasożycie, ale kwestia powrotu tej inkarnacji postaci w większych projektach nie została zamknięta. Co więcej, Hardy niedawno pochwalił Hollanda jako „najlepszego Spider-Mana” i z entuzjazmem powiedział, że bardzo chciałby z nim pracować. „Jeśli kto tam mnie potrzebuje, chętnie wezmę w tym udział”. Wygląda na to, że jego życzenie mogło zostać spełnione.



Wspomniane plotki sugerują, że Venom i Spider-Man mieliby zmierzyć się z Knullem, a cała fabuła będzie nawiązywać do wydarzeń z „Avengers: Doomsday”. Niestety, oznacza to również, że możemy się pożegnać z planami na bardziej kameralny film o Pajączku, w którym zmierzyłby się on z Pingwinem i walczył u boku Daredevila.



Za reżyserię filmu odpowiada Destin Daniel Cretton, który zastąpił w tej roli Jona Wattsa.



