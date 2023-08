Spider-Man przetarga was poprzez multiwersum. Najnowszy film z superbohaterem trafił już na VOD

"Spider-Man: Poprzez multiwersum" wyhuśtał na swej pajęczej sieci prawie 685 mln dolarów w box offisie. Zwrócił się więc z nawiązką, przebijając swojego poprzednika, który na całym świecie zarobił nieco ponad 384 mln dolarów. To hit, przez co na jego internetową premierę musieliśmy poczekać jakieś dwa i pół miesiąca. Ale w końcu ten moment nadszedł.



Już teraz możecie z kanapy we własnym mieszkaniu przenieść się wraz z Milesem Moralesem do multiwersum pełnego różnorakich Spider-Manów i Spider-(NIE)Manów. Chcecie Spider-Cata? Dostaniecie Spider-Cata. Do szczęścia brakuje wam Spider-Horse'a? Tutaj się na niego natkniecie. Zabawy jest podczas seansu co niemiara. Fani Pajęczaka i jego wariantów z komiksów Marvela nie będą mogli narzekać na nudę.



