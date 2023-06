Świetny weekend otwarcia nowego "Spider-Mana". Takiego hitu wytwórnia jeszcze nie miała

Po "Spider-Man: Uniwersum" fani z niecierpliwością wyczekiwali sequela, który pojawił się po pięciu długich latach. W pięknym stylu podbija teraz wielkie ekrany i nikt na niego złego słowa powiedzieć nie może. Krytycy jak jeden mąż zachwycają się "Poprzez multiwersum", a część z nich twierdzi nawet, że jest lepszy od swego poprzednika. Prawdopodobnie za chwilę potwierdzi to box office, bo już w weekend otwarcia cały świat chętnie pognał do kina.



"Spider-Man: Poprzez multiwersum" przedstawia kontynuację losów Milesa Moralesa. Po wydarzeniach z pierwszej części jako tytułowy superbohater chroni Brooklyn przed różnego rodzaju przestępcami, jednocześnie mierząc się z typowymi dla nastolatków problemami. W jego życiu nagle ponownie pojawia się Gwen Stacy, która opuściła swoje uniwersum, aby dołączyć do organizacji Ludzi Pająków, broniących porządku w multiwersum. Przyjdzie im połączyć siły, żeby stawić czoła nowym niebezpieczeństwom.



Czytaj także: