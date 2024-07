"Sprawa Yary Gambirasio: Ponad wszelką wątpliwość"

W bibliotece Netfliksa pojawił się nowy true crime, który w minionym tygodniu trafił do TOP produkcji serwisu. Wyświetlono go 2,6 mln razy, jednak to w zasadzie garstka w porównaniu z tym, ile osób na całym świecie śledziło sprawę 13-letniej Yary Gambirasio. Historia zaginięcia nastolatki stała się jedną z najgłośniejszych spraw we Włoszech i do tej pory żadne śledztwo nie doczekało się tak rozległych poszukiwań jak ponad dekadę temu.