Nie mogłam pracować w trakcie upału, więc obejrzałam film o tym, jak pracować w trakcie upału

Okres wakacyjny trwa. Jedni wybierają górskie wycieczki, inni wolą taplać się nad polskim morzem, a jeszcze inni skoro świt okupują leżaki w egzotycznych krajach, sącząc drinki z palemką. Wszystko, co dobrze, szybko się kończy, a to oznacza powrót do pracy po relaksującym urlopie. Wtedy piękna pogoda i prażące słońce może okazać się największym wrogiem.



Tym, którzy korzystają z dobrodziejstw Willisa Carriera - chodzi oczywiście o klimatyzację - upał zapewne nie straszny. Ci jednak, którzy tego przynoszącego ulgę urządzenia nie posiadają, ratują się jak mogą rozmaitymi wiatrakami, by ochłodzić się choć trochę. A co z tymi, którzy pracują nie dość, że fizycznie, to jeszcze w towarzystwie pełnego słońca? Produkcja dokumentalna "Zbyt gorąco, by pracować" uświadamia, że tacy ludzie przeżywają w swojej pracy istne piekło.