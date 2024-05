Wiem jednak z doświadczenia, że liczba dostępnych kombinacji kart może z początku przytłoczyć, zwłaszcza jeśli w ostatnie TCG grało się ćwierć wieku temu, tak jak to było w moim przypadku - a tym bardziej jeśli to pierwsza taka gra, z którą ktoś ma do czynienia. Dobrym pomysłem może być przyjrzenie się deckom, jakimi grają (i wygrywają turnieje!) inni gracze, gdyż często wrzucają oni listę używanych kart do internetu wraz z omówieniem swojej taktyki oraz… skopiowanie ich, by potem wprowadzać do nich własne poprawki pasujące do naszego stylu gry.