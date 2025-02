Najbardziej nielubiana postać Star Wars od czasu Jar Jara przechodzi na emeryturę. Tak, o niej mowa

Idąc dalej: część najbardziej radykalnych krytyków zarzuca Kennedy, że zamiast skupić się na dobrej opowieści, forsuje określoną agendę polityczną. Stało się to szczególnie widoczne po premierze nowej trylogii, w której znacząco zmarginalizowano klasycznych bohaterów (Han Solo, Luke Skywalker) na rzecz nowych postaci, w tym Rey jako centralnej protagonistki. Osobiście - mimo wielkich starań - dostrzegłem poważne spadki jakości, ale "Star Wars" pozostały bardzo, bardzo bezpieczne politycznie, a to, co chwalą i krytykują, niczym nie różni się od pochwał i krytyki idących ze strony George'a Lucasa, nazywającego samego siebie "radykalnym liberałem". Ostatecznie największe kontrowersje Kennedy wzbudziła swoim podejściem do promocji serii: na jednym ze zdjęć z ekipy Lucasfilmu pojawiła się w koszulce z napisem The Force is Female ("Moc jest kobietą"), co dla części fanów stało się symbolem ideologicznego podejścia do serii, zamiast skupienia się na jakości narracji.



Nie da się jednak ukryć, że problemy się mnożyły: nowej trylogii zabrakło spójnej wizji, wtopy w sferze zarządzania osiągnęły apogeum (częste zmiany reżyserów, odwoływane projekty), tworzono też zbyt wiele treści w zbyt krótkim czasie.



Najbliższy kinowy projekt Lucasfilmu to "The Mandalorian & Grogu" w reżyserii Jona Favreau - pierwsza od czasu epizodu IX pełnometrażowa odsłona cyklu. Jej premiera zaplanowana jest na 22 maja 2026 roku.



Informacja o planowanej emeryturze Kennedy pojawia się tuż przed kwietniowym Star Wars Celebration w Tokio, podczas którego Lucasfilm ma przedstawić swoją wizję przyszłości tej legendarnej serii.