"The Mandalorian" może nie dostać 4. sezonu. Zaskakujący plan Lucasfilmu

Kilka miesięcy temu nakręciłem dementujący film o tym, że ponoć 4. sezon "The Mandalorian' może zostać przekształcony w film. Myślę, że w tamtym czasie niekoniecznie była to prawda. Jednak teraz faktycznie zaczynam o tym coraz częściej słyszeć. Słyszę, że bez względu na to, czym okaże czwarty sezon, ktokolwiek się w nim pojawi, co się stanie i jaki kształt przybierze, wygląda na to, że może to być kolejny kinowy film "Gwiezdnych wojen" i możemy dostać ogłoszenie jeszcze przed końcem roku

- powiedział Sneider w programie The Hot Mic.