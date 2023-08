Nowy serwis streamingowy dostępny zupełnie za darmo. Jeszcze pokochacie jego dziwną ofertę

Kino Cult znika z listy serwisów streamingowych. Na szczęście tylko na chwilę, bo jak czytamy w wysłanym do użytkowników mailu, platforma wróci za jakiś czas w "nowej inkarnacji". Co miłośnicy kina kultowego mają oglądać w międzyczasie? Wchodząc na adres usługi automatycznie zostajemy przekierowani na The Midnite Picture Show. Z czym mamy w tym wypadku do czynienia?



The Midnite Picture Show to duchowy spadkobierca Kino Cult. Oznacza to, że działa na podobnych zasadach i daje nam dostęp do filmów, o których użytkownikom Netfliksa, HBO Max, czy Amazon Prime Video się nie śniło. Nic tylko odpalać, bo przecież nawet rejestrować się nie trzeba.



Czytaj także: