Płynnie przeszliśmy z arthouse'u do grindhouse'u. W klimatach kina mocno gatunkowego już pozostaniemy. Cultpix to globalny serwis streamingowy, który zapewnia dostęp do filmów kultowych. Niekoniecznie są one dobre, ale bywają tak złe, że aż dobre. Słowem: będziecie się przy nich bawić jak, za przeproszeniem, prosię. Biblioteka platformy składa się bowiem z tytułów ociekających w równym stopniu krwią co nagością.