Manga niepopularna w Polsce? Bzdura. Rodzime wydawnictwo szokuje liczbami

Choć temat sprzedaży japońskich komiksów może wydawać się dość mocno niszowy, dla określonej grupy docelowej, nie do końca tak jest. Studio JG to polskie wydawnictwo, specjalizujące się w wydawaniu komiksów japońskich, ale też mangowej twórczości polskich rysowników. 27 lipca 2009 r. studio stworzyło oficjalny sklep internetowy Yatta.pl specjalizujący się w sprzedaży mang, japońskich słodyczy, ale zachodnich komiksów. Yatta.pl to obecnie największy w Polsce dystrybutor komiksów japońskich, posiadających stacjonarne sklepy w całej Polsce.