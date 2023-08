Kultowy serial „W garniturach” może powrócić! Serial zyskał drugie życie, ale co z Meghan Markle?

Już kiedy kręciliśmy ten serial, tak naprawdę uprawialiśmy bardzo skomplikowany taniec, dogrywając terminy z aktorami i dbając o ich obecność we wszystkich sezonach. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby udało się to powtórzyć w kontynuacji, ale również zachwycony, gdyby jednak do tego doszło. Po tylu latach to moi dobrzy znajomi! Niedawno nawet widzieliśmy się razem na imprezie branżowej. Byli tam twórcy serialu, niektórzy mieli okazję zobaczyć się po raz pierwszy; jedni pracowali tylko przy pierwszych sezonach, inni przy następnych. Ale przyszło też wielu aktorów

- opowiedział Klein.