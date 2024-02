Ten film miał nie powstać. Teraz trafił na Disney+, by rozerwać wasze serca

Skrypt Chinn do „Suncoast” trafił w 2020 r. na tzw. Black List - jej celem jest rzucenie światła na scenariusze, które bez wsparcia pozostałyby niezauważone i niedocenione. To dzięki tej inicjatywie od 2005 roku regularnie otrzymujemy zestawienia najlepszych niezrealizowanych dotąd scenariuszy. Lista wspomogła realizację co najmniej 440 tekstów, które na nią trafiły - dotychczas zdobyły one sumarycznie ok. 54 Oscary, 267 nominacji i 30 mld dol. dochodów na całym świecie.



Chinn oparła oparła pomysł na własnych doświadczeniach życiowych z początku XXI wieku. „Suncoast” skupia się na nastolatce Doris (Nico Parker), która wraz z matką (Laura Linney) opiekuje się ciężko chorym, pogrążonym w śpiączce bratem. U schyłku wakacji umierający chłopak zostaje przewieziony do hospicjum, a matka spędza tam z nim całe noce, skupiając na chłopaku całą swoją uwagę i zaniedbując drugie dziecko.



Dotychczas samotna, wycofana dziewczyna postanawia zatem wykorzystać nieobecność Kristine i zapraszać do siebie znajomych. Pewnego dnia poznaje specyficznego, pogrążonego w żałobie aktywistę, Paula (Woody Harrelson), który jako jedna z niewielu osób wokół zauważa dziewczynę i uważnie wsłuchuje się w jej słowa. Z czasem ich relacja przeradza się w przyjaźń - a to wszystko w otoczeniu protestujących przed szpitalem tłumów.



