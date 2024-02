Ma dopiero 26 lat i mnóstwo filmów w portfolio. Sydney Sweeney idzie jak burza

Aktorstwem zainteresowała się po przesłuchaniu do małej rólki w niezależnym filmie. Zdjęcia do produkcji odbywały się w jej mieście. By przekonać rodziców do tego, aby zaakceptowali jej drogę, jeśli chodzi o aktorstwo, przedstawiła im pięcioletni biznes plan. Udało się i aktorka zaczęła brać udział w przesłuchaniach w Seatlle i Portland w stanie Oregon. Później cała rodzina Sweeney przeniosła się do Los Angeles.