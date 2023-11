Najlepsze filmy polityczne. Władza i skandale na ekranie 

W najlepszych filmach o polityce, warto również umieścić polską produkcję "Człowiek z marmuru" w reżyserii Andrzeja Wajdy. To historia młodej reżyserki, Agnieszki, granej przez Krystynę Jandę, która realizuje swój film dyplomowy w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Jej film ma opowiadać historię szybkiego awansu i upadku jednego z bohaterów pracy socjalistycznej, Mateusza Birkuta (granego przez Jerzego Radziwiłowicza).



W trakcie zbierania materiałów do filmu, Agnieszka odkrywa, że rzeczywistość, którą dokumentuje na taśmach filmowych, była w znacznym stopniu kreowana i manipulowana. W miarę jak pogłębia swoje śledztwo, dociera do ludzi, którzy znali Birkuta i byli związani z jego historią. Jednak w tle cały czas istnieją osoby, które chcą utrzymać kontrolę nad narracją i zamknąć usta tym, którzy próbują mówić prawdę. Agnieszka stopniowo angażuje się emocjonalnie w swoją pracę i nie zamierza się poddać, nawet w obliczu trudności i prób odebrania jej sprzętu przez promotora. Kobieta próbuje dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się z Birkutem.



Bohaterka grana przez Jandę odnajduje syna Birkuta, Maćka, co prowadzi do kolejnych zagadek oraz tajemnic związanych z przeszłością bohatera pracy socjalistycznej. To opowieść o poszukiwaniu prawdy, manipulacji i władzy. "Człowiek z marmuru" zdobył liczne nagrody, m.in. Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej.