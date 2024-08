Pamiętacie "Króla tygrysów"? No ba! W czasie pandemii wszyscy go oglądaliśmy. Nie próbujcie zaprzeczać, bo przecież true-crime Netfliksa zaraz po swojej premierze stał się viralem. Opowiada on historię homoseksualnego piosenkarza country i hodowcy tygrysów Joe Exotica, skupiając się na jego konflikcie z tą, sami wiecie kim, Carole Baskin. Ten krótki opis nie zdradza nawet ułamka szaleństwa serialu, który, jak się wydaje, w końcu doczekał się godnego następcy. Zresztą na liście płac nowej produkcji znajdziemy znajome nazwisko.



Producentem i reżyserem "Szympansa, mojej miłości" jest Eric Goode, który te same funkcje pełnił również przy "Królu tygrysów". Tym razem zagłębia się w świat Toni Haddix. Jej miłość do szympansów zmieniła się w szaloną grę z władzami i aktywistami walczącymi o prawa zwierząt. Jak to się dokładnie stało? Ekhm, jedno ze zwierząt uznała za swojego syna i nazywała "miłością życia".