Nie przegapicie nowego "Ricka i Morty’ego". Ten serial to szaleństwo w czystej postaci

Potencjał na to, aby przenieść świat „Ricka i Morty’ego” do japońskiej animacji, został już przetestowany w 2020 roku, kiedy to pojawił się krótkometrażowy film „Samurai & Shogun”, który pokazywał przygody Sancheza właśnie w stylistyce anime. To jednak tylko ciekawostka, drobiazg. A „Rick and Morty: The Anime” to pełnoprawny serial z potencjałem, aby dorównać pierwowzorowi.



Fabuła jest tu wtórna, bo nic wam nie powie, jeśli napiszę, że Rick właśnie planuje pokonać siły Galaktycznej Federacji, pomaga mu w tym Summer, a Morty gra właśnie w grę w VR, którą zaprojektował dla niego dziadek. Brzmi to jak klasyczna opowieść z tego świata. A jednak w pewnym momencie dzieje się coś dziwnego. Bo główna opowieśc znika z horyzontu, a biedny wnuczek zostaje umieszczony w serii dziwacznych, surrealistycznych scen.