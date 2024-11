W niedzielę wieczorem Polacy zasiedli przed telewizorami, by oglądać ostatni odcinek najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". O Kryształową Kulę walczyli Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz oraz Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Rywalizacja była naprawdę zacięta. Początkowo faworytami do wygranej była Julia Żugaj oraz jej programowy partner - spodziewano się, że ogromny fan base influencerki mocno się zmobilizuje i spełni jej marzenia na wygraną w tanecznym show. Okazało się jednak inaczej - Żugaj i Kucina zdobyli 2. miejsce, tuż za nimi uplasowali się Maciej Zakościelny wraz z Sarą Janicką, natomiast na 1. miejscu znaleźli się Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Wzbudziło to sporo emocji nie tylko w widzach, ale również w samej zwyciężczyni.