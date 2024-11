Julia Żugaj zrobiła tatuaż. Nie sama - ze swoim partnerem z "Tańca z Gwiazdami"

Ten tydzień jest zupełnie inny od reszty w tym programie. Wiemy, że to nasze ostatnie treningi i staramy się wyciągnąć wszystko, co najlepsze. W niedzielę zatańczymy 3 ostatnie tańce i zakończymy tą przygodę. Niezależnie od werdyktu - spełniłam swoje największe marzenie! Poznałam masę świetnych ludzi i rozwinęłam się nie tylko w tańcu, ale jako człowiek. W każdym odcinku dawałam z siebie 150% i starałam się najbardziej jak tylko mogłam. To była cudowna przygoda