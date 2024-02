Taylor Swift wydaje nowy album. Znamy tracklistę oraz współwykonawców

Na profilu piosenkarki pojawiło się zdjęcie przedniej oraz tylnej okładki płyty. Utrzymane w czarno-białej kolorystyce zdjęcia przedstawiają leżącą na łóżku Taylor Swift oraz podpierającą czoło wokalistkę z podpisem: "I love you. It's ruining my life" (ang. "Kocham cię. To rujnuje moje życie"). Obok fotografii pojawiła się także lista piosenek, które będzie można usłyszeć na albumie "The Tortured Poets Department". Album podzielony jest na 4 strony (Side A, B, C i D) i składa się z 17 kawałków (1 bonusowy). Wśród gości znaleźli się Post Malone oraz Florence + the Machine.