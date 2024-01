Prowadzący Złotych Globów zażartował z Taylor Swift. Piosenkarka była wściekła

Taylor Swift pojawiła się na uroczystości rozdania Złotych Globów ze względu na film "Taylor Swift: The Eras Tour". Produkcja została bowiem nominowana w kategorii Najlepsze osiągnięcia finansowe w kinach, konkurując z "Barbie" (która ostatecznie została uhonorowana statuetką), "Johnem Wickiem 4", "Mission Impossible: Dead Reckoning - Part One", "Oppenheimerem", "Super Mario Bros. Film", "Spider-Manem: Poza uniwersum" i "Strażnikami Galaktyki: Volume 3". O piosenkarce jest obecnie głośno nie za sprawą nienagrodzonego filmu, a przez żart prowadzącego, który nawiązał do obecnego partnera wokalistki.