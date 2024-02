Grammy 2024: najważniejsze momenty. Pierwsza nagroda Miley Cyrus i ostre słowa Jaya-Z

Historyczny rekord Taylor Swift, pierwsza nagroda Grammy dla Miley Cyrus i pierwsza od dawna statuetka za utwór muzyczny z filmu - 66. ceremonia rozdania Grammy 2024 stała pod znakiem albumu "Midnights" oraz piosenek "Flowers" i "What Was I Made For?". Taylor Swift, Miley Cyrus i Billie Eilish - to właśnie te 3 artystki zostały laureatkami muzycznej nagrody w głównych kategoriach. Nie były to jednak jedyne ważne momenty podczas rozdania nagród Grammy - zeszłej nocy wydarzyło się naprawdę sporo.