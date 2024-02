Nagrody Grammy 2024 rozdane. Taylor Swift pobiła historyczny rekord

Główne kategorie należały w tym roku do kobiet - oprócz Taylor Swift statuetki zdobyły również Miley Cyrus za piosenkę "Flowers" w kategorii Nagranie Roku oraz Billie Eilish za kawałek "What Was I Made For?" z filmu "Barbie" w kategorii Piosenka Roku. Zarówno Cyrus, jak i Eilish również otrzymały po 2 statuetki - autorka kawałka "Flowers" w kategorii Najlepszy Występ Solowy Pop, a Billie Eilish i jej brat Finneas - Najlepsza Piosenka do Mediów Wizualnych, co bezsprzecznie przybliża ich w wyścigu o Oscara. Tak prezentuje się pełna lista zwycięzców podczas ceremonii rozdania Grammy 2024.