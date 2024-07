The Bear będzie miał i 4. sezon, a Polacy nie widzieli jeszcze 3. Kiedy premiera nowej serii?

„The Bear” to serial od amerykańskiej stacji FX (przygotowany dla platformy Hulu), który zadebiutował w 2022 roku i w zasadzie od pierwszych odcinków zachwycił widzów i krytyków. Poskutkowało to nie tylko deszczem nagród, ale również szybką decyzją, że będą kolejne serie. Niedługo po premierze 2. sezonu, stacja ogłosiła, że produkcja została przedłużona. Najpierw poinformowano, że o jeden, a kilka miesięcy później, że w sumie od dwa. Sezon 4. ma być kręcony zaraz po 3. co oznacza, że aktorzy i ekipa nie będą sobie robić przerwy między nagrywaniem.



Ta decyzja została podyktowana kwestiami fabularnymi. Dzięki temu, że twórcy wiedzą, ile czasu mają do dyspozycji, mogą skutecznie i bezpiecznie rozplanowywać narrację. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że „The Bear” jest sukcesem zarówno, jeśli idzie o wyniki oglądalności, jak i o PR – każda stacja bowiem chce mieć produkcję, na którą rozpływają się krytycy.