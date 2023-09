Prime Video to królestwo "Johna Wicka". Użytkownicy Amazona dostali nie tylko 4. część serii

Prime Video to królestwo "Johna Wicka". W ramach subskrypcji platformy Amazona możemy już obejrzeć wszystkie odsłony serii, w tym najnowszą czwartą, która do niedawna dostępna była jedynie za dodatkową opłatą. To jednak nie wszystko, bo w miniony piątek w serwisie zadebiutował serialowy spin-off filmów z Keanu Reevesem: "The Continental".



W serialu nie ma co prawda szans na pojawienie się samego Johna Wicka, bo "The Continental" to prequel osadzony w Nowym Jorku lat 70. Możemy w nim jednak zobaczyć młodego Winstona Scotta, dążącego do przejęcia władzy w tytułowym hotelu. Atrakcji na pewno nie zabraknie, a nieobecność Keanu Reevesa z nawiązką wynagradza nam Mel Gibson.



