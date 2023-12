To najlepszy odcinek 6. sezonu "The Crown" z drugoplanową bohaterką. Można uronić łezkę

Gdy scenarzyści "The Crown" ogłosili 6. sezon serialu, skupiając się już na tych czasach, które pamiętamy (czyli od 1997 roku i okoliczności śmierci księżnej Diany aż do 2005 roku, kiedy to Karol stanął na ślubnym kobiercu z Kamilą), fani serialu mocno się podzielili.



Ja to doskonale rozumiem, bo sama jestem fanką starszych sezonów "The Crown", prezentujących czasy z życia monarchii, których się nie pamięta. Zarówno w stylizacjach, wnętrzach, czy samych wydarzeniach społeczno-politycznych było to coś, co sprawiało, że "The Crown" przyciągało jak magnes, zbierając świetne recenzje krytyków i widzów.



