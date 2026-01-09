5. sezon The Floor zmierza na ekrany. To mój ulubiony teleturniej
Mikołaj Roznerski ujawnił, że zdjęcia do 5. sezonu teleturnieju "The Floor" właśnie się zakończyły. Oznacza to, że najnowsza odsłona zadebiutuje już lada moment. Kiedy widzowie mogą spodziewać się nowych odcinków? Prowadzący uchylił rąbka tajemnicy.
Oparty na holenderskim formacie teleturniej "The Floor" zadebiutował w maju minionego roku i został bardzo ciepło przyjęty przez widzów. Decyzja o kolejnych sezonach była zatem kwestią czasu. Do tej pory pojawiło się ich w sumie 4, przy czym tylko jesienią można było oglądać aż 3 odsłony uwielbianego formatu. W międzyczasie powstała nawet gra planszowa "The Floor", dzięki której fani mogli w domowych warunkach sprawdzić swoją wiedzę z przyjaciółmi. Ten teleturniej po prostu zrobił furorę.
Już lada moment w HBO Max i na antenie TVN widzowie będą mogli wrócić do swojego codziennego rytuału oglądania kolejnych odcinków formatu. Mikołaj Roznerski, prowadzący "The Floor", opublikował w mediach społecznościowych informację, ujawniając, kiedy produkcja pojawi się na ekranach.
The Floor - kiedy nowe odcinki? 5. sezon zmierza na ekrany
Roznerski opublikował w mediach społecznościowych post, w którym poinformował, że zdjęcia do 5. sezonu właśnie się zakończyły. Prowadzący zdradził również, kiedy można spodziewać się najnowszych odcinków w ramach 5. sezonu:
Done. 5 seria skończona. Do zobaczeniu w lutym w TVN w The Floor
- napisał krótko.
Nowy sezon, podobnie jak 3 poprzednie, będzie liczył najpewniej 19-20 odcinków. Po premierze 1. sezonu skrócono ich długość, ale dzięki temu widzowie mogą oglądać teleturniej częściej - emisja wcześniejszych odsłon odbywała się cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku o 20:55 i taki harmonogram najprawdopodobniej będzie dotyczył również 5. sezonu.
Głównym zadaniem uczestników "The Floor" jest zdobycie jak największej powierzchni tytułowej podłogi, pokonując przeciwników w kolejnych rundach. Aby tego dokonać, należy jak najszybciej nazwać obrazki, które pojawiają się na ekranie w ramach danej kategorii, by nie stracić miejsca na podłodze.
Podłoga składa się ze stu pól, a każde z nich zajmuje jeden uczestnik. Do pola danego gracza przypisana jest konkretna kategoria, w której uważa się on za eksperta. Kategorie są naprawdę różnorodne: od przekąsek i owoców, przez wędkarstwo i flagi, aż po zagranicznych aktorów oraz kamienie i minerały. Po każdej rozgrywce zwycięzca ma dwie opcje: albo walczyć z kolejnym przeciwnikiem w jego kategorii i mieć szansę powiększenia swojej powierzchni na podłodze, albo zrezygnować z pojedynku i zachować swoje dotychczasowe terytorium za cenę pozostania w programie.
