5. sezon The Floor zmierza na ekrany. To mój ulubiony teleturniej

Oparty na holenderskim formacie teleturniej "The Floor" zadebiutował w maju minionego roku i został bardzo ciepło przyjęty przez widzów. Decyzja o kolejnych sezonach była zatem kwestią czasu. Do tej pory pojawiło się ich w sumie 4, przy czym tylko jesienią można było oglądać aż 3 odsłony uwielbianego formatu. W międzyczasie powstała nawet gra planszowa "The Floor", dzięki której fani mogli w domowych warunkach sprawdzić swoją wiedzę z przyjaciółmi. Ten teleturniej po prostu zrobił furorę.

Już lada moment w HBO Max i na antenie TVN widzowie będą mogli wrócić do swojego codziennego rytuału oglądania kolejnych odcinków formatu. Mikołaj Roznerski, prowadzący "The Floor", opublikował w mediach społecznościowych informację, ujawniając, kiedy produkcja pojawi się na ekranach.

The Floor - kiedy nowe odcinki? 5. sezon zmierza na ekrany

Roznerski opublikował w mediach społecznościowych post, w którym poinformował, że zdjęcia do 5. sezonu właśnie się zakończyły. Prowadzący zdradził również, kiedy można spodziewać się najnowszych odcinków w ramach 5. sezonu:

Done. 5 seria skończona. Do zobaczeniu w lutym w TVN w The Floor - napisał krótko.

Nowy sezon, podobnie jak 3 poprzednie, będzie liczył najpewniej 19-20 odcinków. Po premierze 1. sezonu skrócono ich długość, ale dzięki temu widzowie mogą oglądać teleturniej częściej - emisja wcześniejszych odsłon odbywała się cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku o 20:55 i taki harmonogram najprawdopodobniej będzie dotyczył również 5. sezonu.

Głównym zadaniem uczestników "The Floor" jest zdobycie jak największej powierzchni tytułowej podłogi, pokonując przeciwników w kolejnych rundach. Aby tego dokonać, należy jak najszybciej nazwać obrazki, które pojawiają się na ekranie w ramach danej kategorii, by nie stracić miejsca na podłodze.

Podłoga składa się ze stu pól, a każde z nich zajmuje jeden uczestnik. Do pola danego gracza przypisana jest konkretna kategoria, w której uważa się on za eksperta. Kategorie są naprawdę różnorodne: od przekąsek i owoców, przez wędkarstwo i flagi, aż po zagranicznych aktorów oraz kamienie i minerały. Po każdej rozgrywce zwycięzca ma dwie opcje: albo walczyć z kolejnym przeciwnikiem w jego kategorii i mieć szansę powiększenia swojej powierzchni na podłodze, albo zrezygnować z pojedynku i zachować swoje dotychczasowe terytorium za cenę pozostania w programie.

Anna Bortniak 09.01.2026 14:13

