Gdybym palił, w trakcie tego odcinka wypaliłbym całą paczkę. Nowy epizod 2. sezonu The Last of Us miażdży

Pierwszy odcinek stanowił bardzo solidne wprowadzenie do nowej historii. Twórcy nieśpiesznie, ale ciekawie zarysowali nową, pozornie spokojniejszą rzeczywistość, pozwolili widzom wejść do Jackson, zobaczyć jak ci, którzy ocaleli, dostali szansę rozpoczęcia życia w nowym, postapokaliptycznym świecie. Drugi epizod jest zrobiony - na poziomie wizualnym i narracyjnym - z wielkim rozmachem. W centrum jego akcji jest pałająca zemstą na Joelu Abby, która w trakcie patrolu przypadkiem budzi gigantyczną hordę zarażonych, którzy biegną później w stronę Jackson - co z kolei prowadzi do wielkiej i krwawej bitwy. Ta sekwencja potwierdza widowiskowość "The Last of Us" - przerażający design potworów, fantastyczna operatorska robota zwłaszcza przy wyczekiwaniu na starcie, to jak nakręcona jest ucieczka Abby - czysta poezja dla oczu i uszu. Scenarzyści dają się mocno wykazać postaci Tommy'ego (Gabriel Luna), dla którego ta sytuacja jest tragicznym, ale jednak testem jako przywódcy, odważnego człowieka, który, mówiąc wprost - ma jaja i oprócz wielkiej gotowości do poświęcenia zachowuje się racjonalnie i staje na wysokości zadania.