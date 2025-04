Jeden z największych hitów w historii Max powrócił. Wszystko, co musicie wiedzieć o 2. sezonie The Last of Us

Decydenci z Max podjęli szereg świetnych decyzji. Już sam fakt, że za realizację adaptacji jednej z najwybitniejszych gier wideo w historii zabrało się właśnie HBO - kojarzące się powszechnie z jakościowymi treściami - rodziło niemałe nadzieje. Później dowiedzieliśmy się, że nad projektem czuwa sam Neil Druckmann, czyli twórca materiału źródłowego, a wspiera go odpowiedzialny za fenomenalny „Czarnobyl” Craig Mazin. Myślę, że świat byłby lepszym miejscem, gdyby autorzy oryginalnych dzieł zawsze brali czynny udział w procesie powstawania adaptacji.



Producentami zostali Carolyn Strauss oraz Evan Wells, szef Naughty Dog - studia które wyprodukowało grę pierwotnie dla PlayStation 3. Koproducentem jest natomiast Sony Pictures Television we współpracy z PlayStation Productions.



W styczniu 2023 r. napięcie sięgało zenitu, ale po premierze wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Okazjonalni widzowie, miłośnicy kina, wielbiciele gry, dziennikarze i krytycy jednogłośnie stwierdzili, że serialowe „The Last of Us” jest świetne. To znakomicie napisany, olśniewający audiowizualnie tytuł - a przy okazji udana, godna oryginału adaptacja. Rozbudowująca świat przedstawiony, poszerzająca kilka wątków (z korzyścią dla całości), ale wierna duchowi, klimatowi i fabule gry, ba, nawet warstwie formalnej. A co więcej: fantastycznie obsadzona.



Nic dziwnego, że szybko została ogłoszona najchętniej oglądanym serialem w historii Max.