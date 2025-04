Premiera 2. sezonu The Last of Us odniosła sukces, ale widzowie i tak narzekają

Co zaś się tyczy pozostałych uwag - krytykowany jest m.in. wątek terapii Joela oraz podkreślenie niejednoznacznej relacji Ellie z Diną. W pierwszym przypadku ta naprawdę zgrabnie napisana sekwencja podejmuje kluczowy wątek, który w przyszłości zostanie rozwinięty za pośrednictwem retrospekcji. Przy okazji też podbija dramatyzm późniejszych wydarzeń, pokazując, jak Joel naprawdę stara się wchodzić w normalne relacje i zdrowiej funkcjonować, choć przecież zaznał dużo krzywdy, równie wiele jej wyrządził i już dawno temu stał się jednostką dysfunkcyjną pod wieloma, wieloma względami. Nie wspominając o wyrzutach, wewnętrznej walce i ojczynej miłości do Ellie.



Scena nie tylko wprowadza nowy, tajemniczy wątek i sprawia, że zastanawiamy się, co tak naprawdę się wydarzyło i wpłynęło na relację Ellie z Joelem - przy okazji wzmacnia też wagę późniejszych wydarzeń i uświadamia nas, w jakiej kondycji znajduje się Joel. Cała ta scena jest zresztą przy okazji fantastycznie zagrana i zrealizowana - motyw zrzucenia ciężaru w wykonaniu Gail (świetna Catherine O’Hara), by zainspirować do tego samego Joela, to czyste złoto. Do tego dialogowe i aktorskie niuanse, wiszące w powietrzu gęste emocje, kulminacja podkreślona powściągliwym występem Pascala - fantastyczna sprawa.



Drugiej kwestii pozwolę sobie nie komentować - wszystko tu pięknie pokrywa się z oryginałem.



Jeśli zaś chodzi o uwagi dotyczące faktu, że większość scen w 1. epizodzie to nowe sekwencje - w porządku, ale w jaki sposób negatywnie wpływa to na opowieść? Żadna z nich nie uderza w główną oś fabularną w istotny sposób. Dalej: żadna z nich nie rujnuje charakterów postaci czy wydźwięku opowieści. To dodatki do oryginału, rozwinięcie świata przedstawionego i bohaterów - nie zastępują one ani grama treści z gry. Oglądając serial dalej, narzekacze przekonają się, że pozostaje on bardzo wierny oryginałowi. Na tyle, że - mimo licznych rozwinięć - w gruncie rzeczy nie mówi zupełnie nic nowego. Ba, spotkałem się z opiniami, że tak czołobitna wierność oryginałowi jest wadą, bo 2. sezon serialu jest zbyt podobny do tego, co opowiada gra, a tego typu adaptacje są zupełnie niepotrzebne. Cóż - bliżej mi do tej opinii.



