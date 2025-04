Ellie i Dina na drodze zemsty. Analizujemy zapowiedź następnego odcinka The Last of Us

2. sezon "The Last of Us" zaczął się dość spokojnie - wraz z bohaterami byliśmy świadkami tego, jak społeczność Jackson prowadzi spokojne życie. Jej częścią są Joel (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey), a od wydarzeń z poprzedniej odsłony serialu minęło 5 lat. Oboje zdają się być w jakimś nie do końca jasnym konflikcie, szczególnie widać to po niechęci do niego wyrażanej przez Ellie. Okazuje się, że Joel jest na celowniku Abby (Kaitlyn Dever) - córki lekarza, który został przez protagonistę zamordowany w trakcie dokonanej na Świetlikach masakry. Dziewczyna mści się na mężczyźnie i brutalnie go zabija, podczas gdy Jackson staje się obiektem ataku sporej grupy zainfekowanych.