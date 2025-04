Co dalej z Abby i Ellie? Analizujemy zapowiedzi The Last of Us

Serial "The Last of Us" stał się ogólnoświatowym hitem. Pierwszy sezon przedstawiał nam Joela (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey), podróżujących przez kontynent. Oboje nawiązali ze sobą bliską, niemal rodzicielsko-dziecięcą relację. W finale premierowego sezonu Joel dokonał masakry na Świetlikach, które chciały wykorzystać organizm Abby do wynalezienia szczepionki, i zoperować ją. Mężczyzna, wiedząc, że dziewczyna nie przeżyje zabiegu, zabił prawie wszystkich obecnych w budynku. Jedną z ocalałych była Abby, której ojciec zginął od kuli Joela. W drugim sezonie widzimy, jak dziewczyna stawia sobie za cel zemstę na postaci granej przez Pedro Pascala.