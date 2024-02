Przez ten kryminał od SkyShowtime spóźniłem się do pracy. A ja nawet nie lubię kryminałów

„The Long Shadow” (czasem uroczo tłumaczony jako „W mroku cieni”) to serial, który zabierze was do Leeds lat 70. A więc do momentu, gdy Wielka Brytania cierpiała z powodu głębokiego kryzysu gospodarczego. To również moment, gdy wbijano ostatnie gwoździe do trumny Imperium Brytyjskiego, tego potężnego, ale też kostycznego i ekstremalnie hierarchicznego bytu politycznego. Mieszkańcy wysp żyją więc w niepewności nie tylko o to, jak będzie wyglądał ich następny dzień, ale w ogóle, jak zmieni się świat.



W tym kontekście tym mocniej uderza informacja, że w mieście grasuje seryjny morderca zwany (w nawiązaniu do najsłynniejszego zabójcy świata) Rozpruwaczem. Mężczyzna poluje na prostytutki i bardzo brutalnie pozbawia jej życia. Czy wymiarowi sprawiedliwości uda się go złapać? Wbrew pozorom to nie jest najważniejszy wątek serialu.