Historia miłosna i thriller polityczny. Na SkyShowtime wpadł jeden z najlepszych seriali 2023 roku

Twórca serialu doskonale rozumie ścisłe związki intymnych zbliżeń i queerowości. Seks jest tutaj bardzo szczery, naturalny; cechuje go intensywność i wyczuwalna, rozpaczliwa potrzeba bliskości. Ciało do ciała, skóra do skóry - każde westchnięcie, objęcie, pocałunek i dotyk przywodzą na myśl coś, co zerwało się z łańcucha po długim czasie niewoli. Słusznie - w końcu mówimy o ludziach, którzy niemal przez cały czas muszą ukrywać swoje prawdziwe ja. Którzy nie mogą podążać za sercem i kochać po swojemu.



W opowieściach tego typu seks jest czymś więcej, niż typowym aktem - to ryzyko, manifest i forma zaczerpnięcia świeżego powietrza. Odgrywa tu istotną rolę - cieszy, że twórcy zadbali o nadanie mu odpowiedniej wagi i aktorsko-wizualnej jakości. Obsada daje z siebie zresztą bardzo dużo - Bomer daje jeden z najlepszych występów w karierze, a Bailey staje się sercem całej produkcji.



Ekipa ma na czym pracować - wszystkim charakterom nadano indywidualności i głębi, dzięki czemu nawet drugoplanowe postacie dodają emocjonalnej wagi poszczególnym wątkom (tajna gejowska społeczność, zewnętrzny ostracyzm i wiele innych). Każda z postaci dźwiga też na swych barkach potężny ciężar, w efekcie czego nikt nie pozostaje widzowi obojętny. Warto wiedzieć, że produkcja nie skupia się wyłącznie na tej jednej miłości, ale porusza całą serię motywów i problemów związanych z opresją, strachem, systemową przemocą i różnymi formami dyskryminacji. Nie koloryzuje. Po prostu stwierdza. „Fellow Travelers” zapowiadają się zatem wybornie - to kolejne rozliczenie z historią Ameryki, historyczny dramat, euforyczny romans. Opowieść o cenie wolności i hołd dla tych, którzy się poświęcili, by kolejne pokolenia były wolne od lęku i wstydu. Oby z czasem nie złapała zadyszki.