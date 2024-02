W programie "The Traitors. Zdrajcy" prowadząca wywaliła uczestników jeszcze przed przerwą reklamową

"The Traitors. Zdrajcy" to powiew świeżości w telewizji, a przy tym coś zupełnie nowego. Po wybraniu zdrajców napięcie w programie wzrosło wraz z ciekawością, kto opuści format i czy zdrajca zostanie zdemaskowany. Ponadto pierwsze zadanie, które mieli wykonać uczestnicy nie należało do łatwych - musieli oni podpalić gigantyczne, drewniane figury poprzez skonstruowanie lontu i przetransportowanie płomienia kajakiem do drugiego brzegu. Tutaj nie liczyło się, kto jest lojalny, a kto zdrajcą - celem wszystkim uczestników jest współpraca, by zdobyć jak największą ilość pieniędzy.