Najlepsze filmy o miłości. Wybraliśmy 9 gorących produkcji

Trzeba przyznać, że brytyjskie filmy o miłości mają w sobie coś ujmującego. Jednym z nich jest właśnie "Czas na miłość". Opowiada on o podróżach w czasie, które odbywa Tim (Domhnall Gleeson), aby zmienić to, co się wydarzyło oraz dzieje się obecnie w jego życiu. Swojej fantastycznej umiejętności używa, gdy poznaje uroczą Mary (Rachel McAdams). Tim zrobi wszystko, aby nowa relacja okazała się być tą jedyną i idealną. Nie wszystko jednak uda mu się doprowadzić do perfekcji i nie będzie to takie proste, jak mogłoby się wydawać.