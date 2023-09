Co się stało z "Top Model"? Twórcy odlecieli ze smutnymi historiami i absurdalnymi momentami w programie

We wrześniu tego roku ruszyła 12. już edycja "Top Model", która zmieniła czas emisji. Program można oglądać nie w środy, jak do tej pory, a w soboty. Na razie widzowie mogli zobaczyć jeden odcinek programu. Zdania co do niego były podzielone. Bo choć wiadomo, że "Top Model" od zawsze skupiał się - poza modelingiem - na ludzkich i łzawych historiach, nowy sezon pokazuje, że dalej będzie bardzo emocjonalnie, jeśli chodzi o historie bohaterów show. Nic dziwnego, że widzowie są już znużeni i dają temu wyraz. Co za dużo, to niezdrowo.