Ten inny serial Taylora Sheridana dostanie nowy sezon. Jest pewien haczyk

"Tulsa King" to dla Sylvestra Stallone'a całkiem spora rzecz. Aktor przez lata bowiem dominował wielkie ekrany, a teraz za sprawą serialu Taylora Sheridana mógł podbić małe. Wszyscy chcieli zobaczyć, jak gwiazdor radzi sobie w roli podstarzałego cyngla mafii. W kategorii debiutującego tytułu w 2022 roku to była największa premiera telewizyjna (tak, w linearnej telewizji pierwszy odcinek obejrzało więcej osób "Ród smoka"). Nic więc dziwnego, że Paramount od razu zamówił 2. sezon.



Kontynuację dostaliśmy w zeszłym roku. Doszło w niej do paru zakulisowych przetasowań, bo dotychczasowy showrunner Terrence Winter miał inną wizję artystyczną niż Taylor Sheridan. W 2. sezonie zastąpił go więc reżyser Craig Zisk. Widzom nie zrobiło to wielkiej różnicy, bo wciąż serial uwielbiali. Stał się takim hitem, że 3. sezon wydawał się nieunikniony. Paramount postanowił jednak dość długo trzymać nas w niepewności.