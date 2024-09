2. sezon "Tulsa King" jeszcze bardziej należy do Sylvestra Stallone'a - recenzja kontynuacji hitu SkyShowtime

"Tulsa King" pozostaje gangsterską komedią, w której humor wynika z nieprzystosowania Dwighta do współczesnego świata. Trudno w jego roli wyobrazić sobie kogoś innego niż Stallone. Ze swoimi gabarytami i emploi aktor całym sobą jest przecież oldschoolowym mięśniakiem, w rzeczywistości skrojonej pod płatki śniegu. Jakże zabawnie wypada, gdy dowiaduje się, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli ktoś pod wpływem jego towaru utopi się w toalecie. "Co się stało z odpowiedzialnością osobistą?" - pyta. No właśnie.



Wypada powtórzyć: "Tulsa King" to show Stallone'a. Wie o tym Sheridan, wie każdy na planie i, co najważniejsze, wie sam Stallone. Wszyscy pozwalają mu świecić na ekranie blaskiem jego gwiazdy. Dzięki temu podporządkowuje sobie całą przestrzeń. Nosi się jak pan i władca, popisując komediowym wyczuciem czasu. Kiedy jednak trzeba, potrafi też być poważny. W pierwszym odcinku cały serial ustawia jedna scena. Jedna scena, w której główny bohater poznaje Cala Threshera. Jest on rewersem Dwighta. Dorobił się, legalnie sprzedając trawkę i bardzo nie chce konkurencji ze strony gangstera.



Wcielający się w Cala Neal McDonaugh w niczym od Stallone'a nie odstaje. Gdy się spotykają, dochodzi do starcia tytanów. Zwykła rozmowa między nimi staje się wizytówką pierwszego odcinka. Ich dialog iskrzy od podtekstów, budując napięcie. A oni przecież tylko gadają. Dzięki grze aktorów ogląda się to ze skraju fotela. Obaj dają popis swoich umiejętności, przykuwając nas do ekranu. W ten sposób "Tulsa King" znowu z lekkiej rozrywki zmienia się we wciągającą, ciężką opowieść.



Pierwszy odcinek 2. sezonu "Tulsa King" to tylko aperitif, rozbudzający apetyt na więcej. Bez pudła trafia w wyznaczony sobie cel, dzięki czemu od razu chciałoby się odpalić kolejne epizody. W końcu mówimy tu o serialu, który przypomina, że Sheridan jest królem telewizji, a Stallone pokazuje, że nie da się go sprowadzić do przebrzmiałego gwiazdora. Wybaczcie więc ten leniwy frazes na koniec, ale takich trzech, jak ich dwóch, to nie ma ani jednego.



