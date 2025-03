Od 2. sezonu prequela Yellowstone nie idzie się oderwać. Uderza do głowy jak bimber

Choć dzięki kosmetycznym zmianom powtarzalność "1923" nie męczy, ani nie nuży, najmądrzejszym posunięciem Sheridana pozostaje wplecenie elementów kina przygodowego. To właśnie perypetie Spencera, który z hemingwayowskim stoicyzmem walczy z powojenną traumą, polując na lwy w Afryce, są tym, co nadaje serialowi świeżości. Powrót bohatera do Montany z czasem z przyjemnego dodatku zmienia się w kluczowy punk narracyjny serialu. To on też przejmuje kontrolę nad opowieścią w pierwszych trzech odcinkach 2. sezonu.