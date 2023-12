"Nowe" TVP może otrzymać nawet 3 mld zł z budżetu państwa. Znowu

Telewizję i media publiczne miały czekać bardzo poważne oszczędności również po "uzdrowieniu" - za to znacznie więcej budżetowych środków miało być przeznaczonych na ochronę zdrowia.



Przypomnę, że w latach 2020-2022 mediom publicznym i regionalnym przekazywano z państwowej kasy prawie 2 mld zł rocznie, z czego ok. 1,7-1,8 mld trafiało do TVP. W tym roku rekompensatę podwyższono do 2,7 mld zł, a przyczyną kolejnego wzrostu kwoty miała być inflacja.



Owe rekompensaty mają być wynagrodzeniem za wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego, które utracono w efekcie zwolnienia z niego części grup społecznych.