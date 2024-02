To już koniec awantur. Blackface w „Twoja twarz brzmi znajomo” został zakazany

Przed nami 20. edycja programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, za którego emisję w Polsce odpowiada Polsat. Już od prawie 10 lat widzowie śledzą zmagania uczestników, którzy odwzorowują występy sławnych muzycznych artystów. Przygotowując się do „roli” pracują nad manierą głosu, ruchami scenicznymi, ale też starają się upodobnić do pierwowzoru pod względem wyglądu zewnętrznego. Ten ostatni aspekt doprowadził niecały rok temu do wybuchu głośnej afery. Programowi wielokrotnie zarzucano tzw. blackface. Ostatecznie oskarżenia doprowadziły do istotnych zmian.