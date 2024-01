Gwiazdy wracają do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", ale w zupełnie innych funkcjach

Zapowiadają się zmiany w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Do najbliższej edycji wróci Piotr Gąsowski. Tym razem nie będzie współprowadzącym, a jurorem. To jeszcze nie wszystko, bo do muzycznego show znów zawita Katarzyna Skrzynecka. Gwiazda również nie będzie jurorką.