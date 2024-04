Na taki powrót "Trzech muszkieterów" liczyłem. Żałuję tylko, że nie obejrzę go w kinie

"Milady" jest bardziej widowiskowa od swojego poprzednika. Bourboulon wypełnia narrację wybuchami, strzelaninami i pojedynkami. Nie ma jednego długiego ujęcia z wbijającym w ziemię popisem szermierki bohaterów, jak w "D'Artagnan". Jest za to mnóstwo krótszych, fantastycznie zrealizowanych na szerszych planach z trzęsącą się kamerą scen akcji. Jakby reżyser porcjował nam atrakcje, ciągle zaostrzając apetyt na więcej i więcej. Paradoksalnie jednak, jak to w kontynuacjach bywa, ma nam do zaoferowania nieco mniej.



W "D'Artagnan" Bourboulon rozstawiał znane nam pionki na zupełnie nowej planszy. Uciekał w nieporuszane przez oryginał konteksty, a te poruszane modyfikował bądź usuwał. Rysował w ten sposób pełen pejzaż francuskiego konfliktu wewnętrznego i dworskich niesnasek. W "Milady" to wszystko spłyca, bo w tym wypadku mamy już do czynienia z opowieścią o miłości. Spiski i konflikty na tle religijnym schodzą na dalszy plan. Reżyser opowiada o nich przy okazji, mimochodem, chcąc chyba uczynić dwójkę bardziej przystępną dla szerokiego grona widzów. To film wygładzony, ale ma coś, czego brakowało jego poprzednikowi.



