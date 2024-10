Żeby zmieścić ich wszystkich w prawie dwugodzinnym filmie, produkcja pędzi na złamanie karku. Przestojów w zasadzie nie ma i pewnie nie byłby to problem, gdyby nie fakt, że szybko okazuje się, iż reżyserka Kelly Marcel postawiła sobie za cel wypakowanie filmu niewiele wnoszącymi scenami, które mają pokazać fanom całe spektrum zdolności symbionta. Przy odrobinie dobrej woli można powiedzieć, że chodzi o nieskrepowany humor, z którego znana jest seria, ale to nie do końca prawda. Chodzi o coś znacznie ważniejszego – o dostarczenie fanom rozrywki wedle zasady, że wszystkiego musi być więcej i że wszystko musi być mocniej.



I to działa. Bo choć fabuła jest mocno pretekstowa, sceny akcji są w najlepszym razie poprawne, to trudno nie cieszyć się z wielkiej, głupawej rozpierduchy i z gwałtownego powiększenia skali filmowego świata. Tak, to ciągle jedynie fanserwis i to taki raczej niskich lotów, ale trudno mi poddać go ostrej krytyce z poziomu recenzenckiej wyższości, skoro sam dałem się tej dzikiej zabawie wciągnąć.