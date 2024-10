Skąd tak wziął się Venom i co go łączy z Secret Wars?

Chociaż symbiont pojawił się w komiksach o Spider-Manie w formie czarnego kostiumu, to czytelnicy nie wiedzieli od razu, skąd się on wziął. Wyjaśniono to dopiero wiele miesięcy później w serii komiksów „Marvel Super Heroes Secret Wars”, która była jedną wielką retrospekcją. Fani przez miesiące byli zachęcani do tego, by się z nią zapoznać, bo miała odpowiedzieć na wiele trapiących ich pytań (w tym np. to, czemu She-Hulk dołączyła do Fantastycznej Czwórki).