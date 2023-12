Kłopoty finansowe Grupy Viaplay trwają już od wielu miesięcy. Od czerwca firma zdążyła już obniżyć krótkoterminowe perspektywy na ten rok i wycofała się z celów operacyjnych i finansowych, które obejmowały horyzont do 2025 roku. Dotychczasowy prezes zdążył zrezygnować ze swojego stanowiska, a akcje spółki drastycznie spadły.



Ratunkiem dla Viaplay miało być zapowiadane w lipcu skupienie się na rynkach skandynawskich. Wiązało się to z planowanym wyjściem z Polski i krajów bałtyckich do lata 2025. To smutna wiadomość dla rodzimych fanów rozgrywek sportowych (KSW, F1, Premier League), dla których platforma jest w naszym kraju domem. Być może jednak jej los się jeszcze odmieni.



