Viaplay zostaje dłużej w Polsce, ale nie tak długo, jakbyście chcieli

Dwa miesiące później pojawiła się informacja, że Viaplay może zniknąć z Polski szybciej, niż zakładano - serwis miał zakończyć swoją działalność na naszym rynku najpóźniej pod koniec 2023 roku, a jego licencje miały zostać sprzedane innym podmiotom. Nie pojawiły się wówczas dokładne informacje co do terminu wycofania się Viaplaya z Polski. I choć teraz również nie pojawiła się konkretna data, to okazało się, że serwis zagości w naszym kraju chwilę dłużej.